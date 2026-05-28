Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 28/05/2026 à 08:00.
Modéré le 28/05/2026 à 08:00.
1000Mods en France avec Grim Rhythm - 28/05
1000Mods sera en France avec Grim Rhythm en septembre et octobre 2026. Les dates sont dans l'agenda. [plus d'infos]
1000Mods [ 1000mods.com: Site officiel ]
28 septembre 2026: PARIS - Trabendo (+ Grim Rhythm + Frenzee)
29 septembre 2026: RENNES - L'étage (+ Grim Rhythm)
30 septembre 2026: LA ROCHE-SUR-YON - Quai M (+ Grim Rhythm)
02 octobre 2026: MONTPELLIER - Victoire 2 (+ Grim Rhythm)
04 octobre 2026: STRASBOURG - La Laiterie (+ Grim Rhythm)
29 septembre 2026: RENNES - L'étage (+ Grim Rhythm)
30 septembre 2026: LA ROCHE-SUR-YON - Quai M (+ Grim Rhythm)
02 octobre 2026: MONTPELLIER - Victoire 2 (+ Grim Rhythm)
04 octobre 2026: STRASBOURG - La Laiterie (+ Grim Rhythm)
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires