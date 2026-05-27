Posté par M!ke.
Modéré le 27/05/2026 à 08:00.
Modéré le 27/05/2026 à 08:00.
Daniel nous fait prendre le soleil - 27/05
Zildjian, le célèbre équipementier de cymbales de batterie, propose une vidéo de Daniel Fang de Turnstile interprétant "Sunshower". [plus d'infos]
Turnstile
LP : Never enough
Label : Roadrunner
Date de sortie : 06/06/2025
LP : Never enough
Label : Roadrunner
- Roadrunner (3902 hits)
Date de sortie : 06/06/2025
Never enough
Sole
I care
Dreaming
Light design
Dull
Sunshower
Look out for me
Ceiling
Seein' stars
Birds
Slowdive
Time is happening
Magic man
Sole
I care
Dreaming
Light design
Dull
Sunshower
Look out for me
Ceiling
Seein' stars
Birds
Slowdive
Time is happening
Magic man
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