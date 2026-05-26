Posté par Ted.
Modéré le 26/05/2026 à 20:12.
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TVOD à la ferme - 26/05
À peine plus d'un an après la sortie de leur premier album Party time, TVOD revient avec "Rerun", un premier extrait de The Farm, un nouvel album attendu le 16 octobre prochain via Mothland et Get Better Records et produit à Leeds avec Danny Blackburn d'Adult DVD. [plus d'infos]
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