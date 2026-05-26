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Posté par Ted.
Modéré le 26/05/2026 à 20:00.
Modéré le 26/05/2026 à 20:00.
Wet Leg fête les un an de Moisturizer - 26/05
Moisturizer, le 2e album de Wet Leg, s'apprête à fêter son premier anniversaire. Pour l'occasion occasion, le quintet sortira le 10 juillet Moisturizer (deluxe), une édition enrichie de remixes, de morceaux inédits, et d'enregistrements live captés en 2025 aux studios The Village à Los Angeles. [plus d'infos]
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