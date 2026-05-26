Resurrectionists, groupe de post-hardcore de Milwaukee formé en 2018 avec des anciens de Work, sortira le 19 juin chez Seismic Wave Entertainment une compilation de 2 EPs appelé Double ep : la première moitié sera consacrée à Anytime you make a place for them sorti en 2025, tandis que l'autre correspond à Ok, let's play king qui n'a jamais été révélé au public et qui revient aux racines du combo. [plus d'infos]

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