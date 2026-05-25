Posté par Ted.
Modéré le 25/05/2026 à 09:18.
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Mike D live un nouveau single - 25/05
Après "Switch up" il y a quelques semaines, Mike D des Beastie Boys a partagé un nouveau titre en solo avec "What we got". Le rappeur sera à Paris le samedi 20 juin dans le cadre de la fête de la musique à 15h30 à l'Espace Périphérique, la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Il sera accompagné de Circle Jerks, Dead City Punx et Maddie Street. [plus d'infos]
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