Posté par Ted.
Modéré le 24/05/2026 à 08:00.
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Itawak Fest 2026 - 24/05
La prochaine édition de l'Itawak Fest se déroulera les 11, 12 et 13 juin, toujours au Molodoï à Strasbourg. Les artistes présents sont les suivants : Géraniüm (concert d'adieu), Elie Zoé, Wormsand, Cranial, Jack and the Bearded Fishermen, Nesseria, Sans Froid, Gravière, Fer/Vent, M.A.C OF MAD, Skulld, Fall of Messiah, Canteleu, Deûle, Sonic Area, No Vale Nada, et Longe Murmur.
La prochaine édition de l'Itawak Fest se déroulera les 11, 12 et 13 juin, toujours au Molodoï à Strasbourg. Les artistes présents sont les suivants : Géraniüm (concert d'adieu), Elie Zoé, Wormsand, Cranial, Jack and the Bearded Fishermen, Nesseria, Sans Froid, Gravière, Fer/Vent, M.A.C OF MAD, Skulld, Fall of Messiah, Canteleu, Deûle, Sonic Area, No Vale Nada, et Longe Murmur.
[ itawak.com: Site officiel ]
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