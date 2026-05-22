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Posté par Ted.
Modéré le 22/05/2026 à 08:00.
Alex Henry FosterAlex Henry Foster revisite le passé - 22/05

Le Canadien Alex Henry Foster (ex-Your Favorite Enemies) a lancé le 15 mai dernier un EP comprenant trois versions différentes de la chanson "From the city to the ocean" de son ancien groupe. Elles s'écoutent à la suite. [plus d'infos]

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