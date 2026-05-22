Posté par Rémiii.
Modéré le 22/05/2026 à 13:46.
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Le devenir de LIK - 22/05
C'est avec "Becoming" et Rebecca Need-Menear (i Häxa) au chant que Lost In Kyiv a mis en écoute un troisième titre extrait de We're all going to be fine dont la sortie est fixée au 19 juin.
C'est avec "Becoming" et Rebecca Need-Menear (i Häxa) au chant que Lost In Kyiv a mis en écoute un troisième titre extrait de We're all going to be fine dont la sortie est fixée au 19 juin.
[ Lost In Kyiv: Bandcamp ]
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