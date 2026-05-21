En 2019, le groupe français Palo Alto a accompagné sur scène l'écrivain français Alain Damasio dans le cadre de la sortie de son dernier roman, Les Furtifs. Les titres enregistrés pour cette occasion ont été remixés par huit artistes avant-gardistes sur Les furtifs, émeute musicale [Remixes]. Ce dernier sort le 12 juin, un extrait à la suite avec un remix de Herb Duncan. [plus d'infos]

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