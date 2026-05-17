Posté par José Vasseur.
Modéré le 17/05/2026 à 03:10.
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Faded Remembrance de sortie - 17/05
The blessing of downfall, le nouvel album de Faded Remembrance est sorti, il s'écoute, entre autres, sur Bandcamp.
The blessing of downfall, le nouvel album de Faded Remembrance est sorti, il s'écoute, entre autres, sur Bandcamp.
[ bitume prods: Bandcamp ]
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