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The blessing of downfall , le nouvel album de Faded Remembrance est sorti, il s'écoute, entre autres, sur Bandcamp. [ bitume prods : Bandcamp ]

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