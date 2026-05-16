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Posté par M!ke.
Modéré le 16/05/2026 à 08:00.
Modéré le 16/05/2026 à 08:00.
Le prochain Mastodon dans la boîte - 16/05
Dans une récente interview, Brann Dailor a signalé que le prochain album de Mastodon était dans la boîte. Il s'agira du premier album du groupe sans contribution de Brent Hinds décédé en août 2025.
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