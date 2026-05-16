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Posté par M!ke.
Modéré le 16/05/2026 à 08:00.
The Offspring-Supercharged30 ans de Smash - 16/05

Pour les 30 ans de Smash, The Offspring donnaient une date historique au Honda Center à Orange County le 1er juin 2024 pour fêter vrt album majeur. Le concert est en streaming sur le Tube. [plus d'infos]

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