Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 16/05/2026 à 08:00.
Modéré le 16/05/2026 à 08:00.
Le Groove Father reprend Sleep Token - 16/05
El Estepario Siberiano s'est attaché à la reprise de "The summoning" de Sleep Token. Le morceau est présent sur Take me back to Eden des anglais. [plus d'infos]
Sleep Token
LP : Take me back to Eden
Label : Spinefarm Records
Label : Pias
Date de sortie : 19/05/2023
LP : Take me back to Eden
Label : Spinefarm Records
- Spinefarm Records (781 hits)
Label : Pias
- Pias (837 hits)
Date de sortie : 19/05/2023
Chokehold
The summoning
Granite
Aqua regia
Vore
Ascensionism
Are you really okay?
The apparition
DYWTYLM
Rain
Take me back to Eden
Euclid
The summoning
Granite
Aqua regia
Vore
Ascensionism
Are you really okay?
The apparition
DYWTYLM
Rain
Take me back to Eden
Euclid
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires