Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 15/05/2026 à 08:00.
Turnstile never enoughTurnstile @ BBC Radio 1 - 15/05

Turnstile a fait escale par les studios de la BBC Radio 1 pour capter en live trois titres. Outre leurs singles extraits de Never enough, "Dull" et "I care", les natifs de Baltimore ont eu la très bonne idée de reprendre "Burning fight" de Inside Out, le premier groupe hardcore punk de Zack De La Rocha (RATM, One Day As A Lion). [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -





Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page