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Posté par M!ke.
Modéré le 13/05/2026 à 08:00.
QuicksandQuicksand régénéré - 13/05

Après l'audio, Quicksand propose désormais des images sur son dernier morceau "Regenerate". Il sera présent sur Bring on the psychics. [plus d'infos]

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Quicksand-Bring on the psychics
Quicksand
LP : Bring on the psychics
Label : Equal Vision Records
Date de sortie : 17/07/2026
Get to it
Regenerate
Agency
Crystallize
Supercollider
In full color
Days you run to
Cool guy
Moving forward
Bring on the psychics

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