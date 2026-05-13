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Posté par M!ke.
Modéré le 13/05/2026 à 08:00.
Modéré le 13/05/2026 à 08:00.
Quicksand régénéré - 13/05
Après l'audio, Quicksand propose désormais des images sur son dernier morceau "Regenerate". Il sera présent sur Bring on the psychics. [plus d'infos]
Quicksand
LP : Bring on the psychics
Label : Equal Vision Records
Date de sortie : 17/07/2026
LP : Bring on the psychics
Label : Equal Vision Records
- Equal Vision Records (441 hits)
Date de sortie : 17/07/2026
Get to it
Regenerate
Agency
Crystallize
Supercollider
In full color
Days you run to
Cool guy
Moving forward
Bring on the psychics
Regenerate
Agency
Crystallize
Supercollider
In full color
Days you run to
Cool guy
Moving forward
Bring on the psychics
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