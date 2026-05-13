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Posté par M!ke.
Modéré le 13/05/2026 à 08:00.
Modéré le 13/05/2026 à 08:00.
Sleep Token en instru - 13/05
Pour célébrer la première bougie de Even in Arcadia, Sleep Token a partagé une version instrumentale de son opus. C'est dispo sur le Tube. [plus d'infos]
Sleep Token
LP : Even in Arcadia
Label : RCA Records
Date de sortie : 09/05/2025
LP : Even in Arcadia
Label : RCA Records
- RCA Records (629 hits)
Date de sortie : 09/05/2025
Look to windward
Emergence
Past self
Dangerous
Caramel
Even in Arcadia
Provider
Damocles
Gethsemane
Infinite baths
Emergence
Past self
Dangerous
Caramel
Even in Arcadia
Provider
Damocles
Gethsemane
Infinite baths
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