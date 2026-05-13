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Posté par Rémiii.
Modéré le 13/05/2026 à 05:00.
Love Sex Machine-TrveToxo 26 : l'affiche - 13/05

Sophia Djebel Rose, Love Sex Machine, Yarostan, Big Brave, Demande à La Poussière, Mind/Knot, The Arson Project, Pilori, Lagern et Market Saturée font partie des groupes à l'affiche du Toxoplasmose Festival qui se tiendra du 27 au 30 mai à Saint-Imier en Suisse. Toutes les infos sur le site officiel...
[ch] Toxoplasmose.ch: Site officiel  External ]

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