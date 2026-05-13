Posté par Rémiii.
Modéré le 13/05/2026 à 05:00.
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Biergarten programmé - 13/05
Outre Jack & The Bearded Fishermen, le Biergarten du Bastion (5 et 6 juin à Besançon) accueillera !Ayya!, Alexandrie, Caïman, Folloï, Pan, Soundcellar ou encore Wheobe. Infos au bout du lien.
Outre Jack & The Bearded Fishermen, le Biergarten du Bastion (5 et 6 juin à Besançon) accueillera !Ayya!, Alexandrie, Caïman, Folloï, Pan, Soundcellar ou encore Wheobe. Infos au bout du lien.
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