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Posté par Ted.
Modéré le 12/05/2026 à 08:00.
Modéré le 12/05/2026 à 08:00.
Sparta passe à Paris - 12/05
Alors que Sparta est de retour le 29 mai avec un nouvel album intitulé Cut a silhouette, via Equal Vision Records, on a appris que les Nord-Américains s'arrêteront à Paris le samedi 17 octobre 2026 à Petit Bain avec Hammok (groupe interviewé dans notre Mag #60, au passage).
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