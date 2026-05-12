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Posté par Ted.
Modéré le 12/05/2026 à 08:00.
sparta_threes.jpgSparta passe à Paris - 12/05

Alors que Sparta est de retour le 29 mai avec un nouvel album intitulé Cut a silhouette, via Equal Vision Records, on a appris que les Nord-Américains s'arrêteront à Paris le samedi 17 octobre 2026 à Petit Bain avec Hammok (groupe interviewé dans notre Mag #60, au passage).

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