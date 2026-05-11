Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 11/05/2026 à 08:00.
Papa Roach 2022Papa Roach signe un titre pour Netflix - 11/05

Papa Roach a écrit un morceau pour la saison 2 de la série de Netflix, Devil May Cry. Ca s'appelle "See U in hell" et il compte la participation de Hanumankind. Le clip animé est à la suite. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page