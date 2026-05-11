Infos précédentes :
- Papa Roach signe un titre pour Netflix
- Le réveil matin de Papa Roach
- Un nouveau clip pour Papa Roach
- Si ça tue Papa Roach
- Un de la fête à la maison chez Drumeo
- Papa Roach réimagine la possibilité de sa mort
- En répète avec Tony chez Taratata
- Papa Roach envoie du clip
- En répète avec Papa Roach
- Papa Roach lâche du neuf
Posté par Ted.
Modéré le 11/05/2026 à 08:00.
Modéré le 11/05/2026 à 08:00.
Papa Roach signe un titre pour Netflix - 11/05
Papa Roach a écrit un morceau pour la saison 2 de la série de Netflix, Devil May Cry. Ca s'appelle "See U in hell" et il compte la participation de Hanumankind. Le clip animé est à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires