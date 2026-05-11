Posté par Ted.
Modéré le 11/05/2026 à 08:00.
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What The Fest 2026 - 11/05
La prochaine programmation du What The Fest de Montpeller approche à grand pas. Du 20 mai au 1er juillet, l'événement accueillera le gratin du rock avec The Young Gods, Public Image Limited, Cavalera (qui joueront Chaos AD de Sepultura), Melt Banana, Pneu et plein d'autres à retrouver à la suite. [plus d'infos]
What The Fest [ WhatTheFestProd: Facebook ]
20 mai 2026: MONTPELLIER - Rockstore : The Young Gods + Putan Club
27 mai 2026: MONTPELLIER - Rockstore : Public Image Limited
28 mai 2026: MONTPELLIER - Antirouille : New HV + Vesuve
02 juin 2026: MONTPELLIER - Antirouille : Agriculture + Ana Iesu
10 juin 2026: MONTPELLIER - Antirouille : Melt Banana + Pneu
01 juillet 2026: MONTPELLIER - Rockstore : Cavalera (Chaos AD)
27 mai 2026: MONTPELLIER - Rockstore : Public Image Limited
28 mai 2026: MONTPELLIER - Antirouille : New HV + Vesuve
02 juin 2026: MONTPELLIER - Antirouille : Agriculture + Ana Iesu
10 juin 2026: MONTPELLIER - Antirouille : Melt Banana + Pneu
01 juillet 2026: MONTPELLIER - Rockstore : Cavalera (Chaos AD)
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