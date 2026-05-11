La prochaine programmation du What The Fest de Montpeller approche à grand pas. Du 20 mai au 1er juillet, l'événement accueillera le gratin du rock avec The Young Gods, Public Image Limited, Cavalera (qui joueront Chaos AD de Sepultura), Melt Banana, Pneu et plein d'autres à retrouver à la suite. [plus d'infos]

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