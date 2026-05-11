Posté par Rémiii.
Modéré le 11/05/2026 à 08:00.
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Chien à Plumes 2026 programmé - 11/05
Dub Inc., Marcel et Son Orchestre, Toxic Frog, Horskh, Mystically, Cutting Corners et plusieurs autres formations sont à l'affiche du Chien à Plumes qui se tiendra du 31 juillet au 2 août à Villegusien-le-Lac (52).
Dub Inc., Marcel et Son Orchestre, Toxic Frog, Horskh, Mystically, Cutting Corners et plusieurs autres formations sont à l'affiche du Chien à Plumes qui se tiendra du 31 juillet au 2 août à Villegusien-le-Lac (52).
[ Chienaplumes.fr: Site officiel ]
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