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Posté par Ted.
Modéré le 11/05/2026 à 08:00.
JOZEF VAN WISSEM &amp; JIM JARMUSCH - THE DAY THE ANGELS CRIEDLe sang de Jozef - 11/05

This is my blood, le nouvel album du compositeur et luthiste d'avant-garde Jozef Van Wissem, est à découvrir à la suite. Il est sorti le 1er mai chez Incunabulum Records / Modulor.
[us] L'album: Youtube  External ] [plus d'infos]

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