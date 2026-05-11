Posté par Ted.
Modéré le 11/05/2026 à 08:00.
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Le sang de Jozef - 11/05
This is my blood, le nouvel album du compositeur et luthiste d'avant-garde Jozef Van Wissem, est à découvrir à la suite. Il est sorti le 1er mai chez Incunabulum Records / Modulor.
This is my blood, le nouvel album du compositeur et luthiste d'avant-garde Jozef Van Wissem, est à découvrir à la suite. Il est sorti le 1er mai chez Incunabulum Records / Modulor.
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