Posté par Ted.
Modéré le 10/05/2026 à 08:00.
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Dragunov en concert - 10/05
Toutes les dates de la tournée française du duo nantais de post-metal instrumental Dragunov se trouvent à la suite. Notez qu'ils joueront le 19 juin au Hellfest. [plus d'infos]
Dragunov [ dragunovduo: Facebook ]
22 mai 2026: LE BIGNON - Gros Cailloux
23 mai 2026: MAMERS - Mage Malte
19 juin 2026: CLISSON - Hellfest
03 juillet 2026: SAINT-PERAN - La Fontaine
04 juillet 2026: ERDEVEN - Le Coota
07 août 2026: BAIN-DE-BRETAGNE - Draenek
08 août 2026: QUIBERON - Isobar
24 septembre 2026: LYON - Rock'n Eat
25 septembre 2026: AROMAS - À la Vieille Ecole
26 septembre 2026: NEVERS - Mais What
06 novembre 2026: TOURS - Piraat Café
07 novembre 2026: QUESTEMBERT - Horizon
23 mai 2026: MAMERS - Mage Malte
19 juin 2026: CLISSON - Hellfest
03 juillet 2026: SAINT-PERAN - La Fontaine
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