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Posté par Ted.
Modéré le 09/05/2026 à 08:00.
DragonforceDragonforce accueille Alissa White-Gluz - 09/05

Dragonforce a accueilli en son sein l'ex-chanteuse Arch Enemy, Alissa White-Gluz. Elle partagera le micro avec Marc Hudson.

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