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Dragonforce a accueilli en son sein l'ex-chanteuse Arch Enemy , Alissa White-Gluz. Elle partagera le micro avec Marc Hudson.

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