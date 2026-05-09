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Posté par Ted.
Modéré le 09/05/2026 à 08:00.
Modéré le 09/05/2026 à 08:00.
Dragonforce accueille Alissa White-Gluz - 09/05
Dragonforce a accueilli en son sein l'ex-chanteuse Arch Enemy, Alissa White-Gluz. Elle partagera le micro avec Marc Hudson.
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