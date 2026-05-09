Infos précédentes :
- Cradle of Filth change de guitariste
- La démagogie de Cradle of Filth
- Cradle clippe
- Dani vit délicieusement
- Cradle Of Filth mène une douce vie
- Cradle of Filth en malin parfait
- Le WOA annonce sa billetterie
- Cradle of Filth au Hellfest : le replay !
- Ed Sheeran dans l'extrême
- Cradle Of Filth annonce sa balade de 2024
Posté par Ted.
Modéré le 09/05/2026 à 08:00.
Modéré le 09/05/2026 à 08:00.
Cradle of Filth change de guitariste - 09/05
Cradle of Filth a annoncé le nom de son nouveau guitariste suite au départ d'Ashok (Marek Smerda), il s'agit de Joff Bailey de Savage Messiah.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires