Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 09/05/2026 à 08:00.
Cradle Of FilthCradle of Filth change de guitariste - 09/05

Cradle of Filth a annoncé le nom de son nouveau guitariste suite au départ d'Ashok (Marek Smerda), il s'agit de Joff Bailey de Savage Messiah.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page