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Cradle of Filth a annoncé le nom de son nouveau guitariste suite au départ d'Ashok (Marek Smerda), il s'agit de Joff Bailey de Savage Messiah .

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