La 15e édition de La Ferme Électrique aura lieu les 3 et 4 juillet à Tournan-en-Brie (77). Parmi les groupes qui ont retenu notre attention, se trouvent Forever Pavot, Gwendoline, Etienne Jaumet, Flippeur, Corderaide, Eat-Girls, Mossaï Mossaï et Gans. Plus d'infos sur le site web du festival ci-dessous.

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