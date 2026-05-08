Infos précédentes :
- La Ferme Electrique 2026, c'est parti !
- LFE 2025, let's go !
- La Ferme Electrique 2024 : la prog dévoilée
- Mag #57 : The Ocean
- La Ferme Electrique #12 : la prog !
- A Place to Bury Strangers en tournée européenne
- Mag 52 : hommage au fanzinat
- La Ferme Electrique #10 s'annonce
- La Ferme Électrique, c'est bientôt !
- Retrouve les lives de la Ferme Électrique
Posté par Ted.
Modéré le 08/05/2026 à 08:00.
Modéré le 08/05/2026 à 08:00.
La Ferme Electrique 2026, c'est parti ! - 08/05
La 15e édition de La Ferme Électrique aura lieu les 3 et 4 juillet à Tournan-en-Brie (77). Parmi les groupes qui ont retenu notre attention, se trouvent Forever Pavot, Gwendoline, Etienne Jaumet, Flippeur, Corderaide, Eat-Girls, Mossaï Mossaï et Gans. Plus d'infos sur le site web du festival ci-dessous.
La 15e édition de La Ferme Électrique aura lieu les 3 et 4 juillet à Tournan-en-Brie (77). Parmi les groupes qui ont retenu notre attention, se trouvent Forever Pavot, Gwendoline, Etienne Jaumet, Flippeur, Corderaide, Eat-Girls, Mossaï Mossaï et Gans. Plus d'infos sur le site web du festival ci-dessous.
[ la-ferme-electrique.fr/: Site officiel (1 hit) ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires