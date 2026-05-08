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Posté par Ted.
Modéré le 08/05/2026 à 08:00.
La ferme electriqueLa Ferme Electrique 2026, c'est parti ! - 08/05

La 15e édition de La Ferme Électrique aura lieu les 3 et 4 juillet à Tournan-en-Brie (77). Parmi les groupes qui ont retenu notre attention, se trouvent Forever Pavot, Gwendoline, Etienne Jaumet, Flippeur, Corderaide, Eat-Girls, Mossaï Mossaï et Gans. Plus d'infos sur le site web du festival ci-dessous.
[fr] la-ferme-electrique.fr/: Site officiel (1 hit) External ]

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