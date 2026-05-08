Infos précédentes :
- Failure au plus haut des cieux
- Sortie de la deuxième partie de "Planète Magnifiée", compilation hommage à Failure "Fantastic Planet"
- Un hommage à Failure
- Dave Navarro toujours malade
- Un tribute à Fugazi
- Failure pas prêt de s'arrêter
- Failure envoie du clip
- Black Map reprend en acoustique
- Failure est en studio !
- Failure en studio ?
Posté par M!ke.
Modéré le 08/05/2026 à 08:00.
Modéré le 08/05/2026 à 08:00.
Failure au plus haut des cieux - 08/05
Failure a clippé "The rising skyline". Un morceau avec Hayley Williams de Paramore en featuring et qui apparaît au tracklisting de Location lost paru ce 24 avril dernier. [plus d'infos]
Failure
LP : Location lost
Date de sortie : 24/04/2026
LP : Location lost
Date de sortie : 24/04/2026
Crash test delayed
The rising skyline
Solid state
The air's on fire
Halo and grain
Someday soon
Location lost
A way down
Moonlight understands
The rising skyline
Solid state
The air's on fire
Halo and grain
Someday soon
Location lost
A way down
Moonlight understands
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