Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 08/05/2026 à 08:00.
Failure-Location lostFailure au plus haut des cieux - 08/05

Failure a clippé "The rising skyline". Un morceau avec Hayley Williams de Paramore en featuring et qui apparaît au tracklisting de Location lost paru ce 24 avril dernier. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Failure-Location lost
Failure
LP : Location lost
Date de sortie : 24/04/2026
Crash test delayed
The rising skyline
Solid state
The air's on fire
Halo and grain
Someday soon
Location lost
A way down
Moonlight understands

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page