Infos précédentes :
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Posté par M!ke.
Modéré le 07/05/2026 à 08:00.
Modéré le 07/05/2026 à 08:00.
Une oldies de Police - 07/05
Une archive live de The Police interprétant "Message in the bottle" à Hambourg en 1980 a fait surface sur le web. [plus d'infos]
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