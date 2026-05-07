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Posté par M!ke.
Modéré le 07/05/2026 à 08:00.
The PoliceUne oldies de Police - 07/05

Une archive live de The Police interprétant "Message in the bottle" à Hambourg en 1980 a fait surface sur le web. [plus d'infos]

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