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Posté par M!ke.
Modéré le 07/05/2026 à 08:00.
Sevendust-OneEt 1 de plus pour Sevendust - 07/05

Le nouvel album de Sevendust, One, est sorti vendredi dernier. Il est en écoute intégrale dans la suite. [plus d'infos]

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Sevendust-One
Sevendust
LP : One
Label : Revive Records
Date de sortie : 01/05/2026
One
Unbreakable
Is this the real you
Threshold
We won
Construct
Bright side
The drop
Blood price
Misdirection

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