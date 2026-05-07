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Posté par M!ke.
Modéré le 07/05/2026 à 08:00.
Modéré le 07/05/2026 à 08:00.
Et 1 de plus pour Sevendust - 07/05
Le nouvel album de Sevendust, One, est sorti vendredi dernier. Il est en écoute intégrale dans la suite. [plus d'infos]
Sevendust
LP : One
Label : Revive Records
Date de sortie : 01/05/2026
LP : One
Label : Revive Records
- Revive Records (335 hits)
Date de sortie : 01/05/2026
One
Unbreakable
Is this the real you
Threshold
We won
Construct
Bright side
The drop
Blood price
Misdirection
Unbreakable
Is this the real you
Threshold
We won
Construct
Bright side
The drop
Blood price
Misdirection
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