Infos précédentes :
- La mauvaise habitude de Dexter et sa bande
- Les kids sont cools en Amérique du Sud
- Du live de The Offspring
- The Offspring sous sédation
- Tout c'que veut The Offspring
- The Offspring ira loin
- Eurocks 2026 : la prog est terminée
- La jolie mouche de The Offspring
- The Offspring cherche à être numéro 1
- Cat Clyde se dévoile
Posté par M!ke.
Modéré le 06/05/2026 à 08:00.
Modéré le 06/05/2026 à 08:00.
La mauvaise habitude de Dexter et sa bande - 06/05
The Offspring ont partagé un live de "Bad habit" tiré de Smash. Il a été capté au Honda center d'Anaheim en Californie le 1er juin 2024. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires