Posté par M!ke.
Modéré le 06/05/2026 à 08:00.
Modéré le 06/05/2026 à 08:00.
Violet Grohl fait le buzz - 06/05
"Cool buzz" de Violet Grohl a fait l'objet d'un clip. Le morceau sera présent au tracklisting de Be sweet to me dont la sortie est annoncée au 29 mai. [plus d'infos]
Violet Grohl
LP : Be sweet to me
Date de sortie : 29/05/2026
LP : Be sweet to me
Date de sortie : 29/05/2026
Thum
595
Bug in the cake
Last day I loved you
Big memory
Mobile star
Often others
Applefish
Cool buzz
Pool of my dreams
Plastic couch
595
Bug in the cake
Last day I loved you
Big memory
Mobile star
Often others
Applefish
Cool buzz
Pool of my dreams
Plastic couch
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires