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Posté par M!ke.
Modéré le 06/05/2026 à 08:00.
Modéré le 06/05/2026 à 08:00.
Deliverance à la chasse au dragon - 06/05
Deliverance revient le 22 mai avec son nouvel effort studio, The voyager golden banquet. Une sortie prévue chez Les Acteurs de l'Ombre. Un nouveau titre est à découvrir avec "Chasing the dragon". [plus d'infos]
Deliverance
LP : The voyager golden banquet
Label : Les Acteurs de L'Ombre
Date de sortie : 22/05/2026
LP : The voyager golden banquet
Label : Les Acteurs de L'Ombre
- Les Acteurs de L'Ombre (133 hits)
Date de sortie : 22/05/2026
Hellisual
Chasing the dragon
Headspace collapse
Turn on, tune in, drop out
As above, so below
Ground zero
The banquet - Part 1
The banquet - Part 2
Chasing the dragon
Headspace collapse
Turn on, tune in, drop out
As above, so below
Ground zero
The banquet - Part 1
The banquet - Part 2
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