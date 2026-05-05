Posté par Oli.
Modéré le 05/05/2026 à 08:00.
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7 Weeks à la maison - 05/05
7 Weeks sortira un nouvel EP intitulé Going back home, le 18 septembre. À l'enregistrement, on retrouve Adrian Bushby (Foo Fighters !). Le groupe a déjà booké une tournée pour accompagner la sortie. [plus d'infos]
14 octobre 2026: clermont ferrand - coopérative de mai
15 octobre 2026: bordeaux - rock school barbey
29 octobre 2026: lyon - rock 'n' eat
30 octobre 2026: montpellier - rockstore
31 octobre 2026: nice - stockfish
05 novembre 2026: toulouse - le rex
06 novembre 2026: limoges - ccm j.lennon
07 novembre 2026: nantes - le ferrailleur
12 novembre 2026: lille - café bulle
13 novembre 2026: caen - le cargo
14 novembre 2026: savigny le temple - l'empreinte
20 novembre 2026: vitry le françois - l'orange bleue
21 novembre 2026: annecy - brise glace
03 décembre 2026: blois - le chato'do
04 décembre 2026: strasbourg - la laiterie
05 décembre 2026: chalon s/ saône - lapéniche
22 janvier 2027: paris - la maroquinerie
15 octobre 2026: bordeaux - rock school barbey
29 octobre 2026: lyon - rock 'n' eat
30 octobre 2026: montpellier - rockstore
31 octobre 2026: nice - stockfish
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21 novembre 2026: annecy - brise glace
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04 décembre 2026: strasbourg - la laiterie
05 décembre 2026: chalon s/ saône - lapéniche
22 janvier 2027: paris - la maroquinerie
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