Infos précédentes :
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- The Black Keys restent dans la tombe
- The Black Keys sont dans le jeu
Posté par M!ke.
Modéré le 05/05/2026 à 08:00.
Modéré le 05/05/2026 à 08:00.
The Black Keys de sortie - 05/05
Le nouvel opus de The Black Keys, Peaches!, est sorti le 1er mai. Un clip a été proposé pour "Fireman ring the bell" pour accompagner cette sortie. [plus d'infos]
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