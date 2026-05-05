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Posté par M!ke.
Modéré le 05/05/2026 à 08:00.
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Deryck attend toujours Electric Callboy - 05/05
Deryck Whibley de Sum 41 a été invité par Electric Callboy sur scène pour reprendre le tube de son groupe "Still waiting". C'était au Kia Forum de Los Angeles le 21 avril dernier. [plus d'infos]
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