Posté par M!ke.
Modéré le 05/05/2026 à 08:00.
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The Menzingers ont de la chance - 05/05
The Menzingers vont sortir leur nouvel album Everything I ever saw le 17 juillet via Epitaph. Un nouvel extrait avec "Chance encounters" se découvre ici. [plus d'infos]
The Menzingers
LP : Everything I ever saw
Label : Epitaph
Date de sortie : 17/07/2026
LP : Everything I ever saw
Label : Epitaph
- Epitaph (1208 hits)
Date de sortie : 17/07/2026
Chance encounters
Better angels
Romanticism
Other people's money
Gasoline & matches
The fool
Nobody's heroes
Breathe with me
When she enters my dreams
Parade day
Everything I ever saw
Better angels
Romanticism
Other people's money
Gasoline & matches
The fool
Nobody's heroes
Breathe with me
When she enters my dreams
Parade day
Everything I ever saw
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