Posté par Ted.
Modéré le 04/05/2026 à 08:00.
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L'Arsenal Rock Festival 2026 - 04/05
L'Arsenal Rock Festival approche à grands pas ! Les 14, 15 et 16 mai 2026, ça se passera à la Zone de loisirs de Beautor (02) avec Silmarils, Sidilarsen, Didier Super Metal, Tulaviok, Krav Boca, 8°6 Crew, Bad Tripes, Cyclope, Karaboudjan, Les Vilains Clowns, Single Ladies, Calimucho, Tante Adèle, Parpaing Papier, Asile, Les Kipenska... + d'infos à la suite.
L'Arsenal Rock Festival approche à grands pas ! Les 14, 15 et 16 mai 2026, ça se passera à la Zone de loisirs de Beautor (02) avec Silmarils, Sidilarsen, Didier Super Metal, Tulaviok, Krav Boca, 8°6 Crew, Bad Tripes, Cyclope, Karaboudjan, Les Vilains Clowns, Single Ladies, Calimucho, Tante Adèle, Parpaing Papier, Asile, Les Kipenska... + d'infos à la suite.
[ larsenalrockfestival.com: Site officiel ]
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