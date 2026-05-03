Posté par Ted.
Modéré le 03/05/2026 à 08:00.
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Happy Birthday Elysian Fields ! - 03/05
Elysian Fields fêtera ses 30 ans le 31 mai au Café de la Danse à Paris. Pour l'occasion, le groupe sera accompagné d'un trio de cordes. Les dates de la tournée sont dans notre agenda. [plus d'infos]
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20 mai 2026: GRENOBLE - Le Ciel
21 mai 2026: BUFFEY-SUR-SEILLE - L'Entre-Deux
22 mai 2026: NEUCHATEL (SUI) - Case à Choes
23 mai 2026: CLERMONT-FERRAND - La Coopérative de Mai
24 mai 2026: TOULOUSE - Le Labo Des Arts
26 mai 2026: MADRID (ESP) - Fotomaton
28 mai 2026: LUXEMBOURG (LUX) - De Gudde Wellen
29 mai 2026: DIJON - Maison Perrichet
31 mai 2026: PARIS - Café de la Danse
03 juin 2026: NANTES - Le Ferrailleur
05 juin 2026: LIMOGES - CCM John Lennon
06 juin 2026: LA ROCHELLE - La Sirène
09 juin 2026: ATHENES (GRE) - Gazarte
21 mai 2026: BUFFEY-SUR-SEILLE - L'Entre-Deux
22 mai 2026: NEUCHATEL (SUI) - Case à Choes
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24 mai 2026: TOULOUSE - Le Labo Des Arts
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