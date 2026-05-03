Jesse Hughes (Eagles of Death Metal) apparaîtra sur le nouvel et troisième album du groupe norvégien Pushwagnergruppen, Eurodada, qui sortira le 22 mai 2026. Il n'est pas le seul invité de l'album car Andrej Nebb de DePress sera aussi de la partie. 2 extraits se trouvent à la suite. [plus d'infos]

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