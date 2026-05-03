Posté par José Vasseur.
Modéré le 03/05/2026 à 08:00.
Modéré le 03/05/2026 à 08:00.
Une compilation hommage à Gruntruck - 03/05
Inside machine, l'hommage au quatuor de Seattle Gruntruck (grunge / metal alternatif 90's) est dès à présent disponible en CD digisleeve sur le shop de Bitume Prods, en digital sur Bandcamp ainsi que sur les plateformes de streaming. 18 reprises concoctées notamment par MasaCritika, Dead Storm Rising, Hellgrimm, Miss Prince ou encore Godes Yrre. L'écoute se passe à la suite.
Inside machine, l'hommage au quatuor de Seattle Gruntruck (grunge / metal alternatif 90's) est dès à présent disponible en CD digisleeve sur le shop de Bitume Prods, en digital sur Bandcamp ainsi que sur les plateformes de streaming. 18 reprises concoctées notamment par MasaCritika, Dead Storm Rising, Hellgrimm, Miss Prince ou encore Godes Yrre. L'écoute se passe à la suite.
[ Site du label / Shop du label / Plateformes de streaming ] [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires