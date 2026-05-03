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Posté par José Vasseur.
Modéré le 03/05/2026 à 08:00.
Inside machine - Hommage a GruntruckUne compilation hommage à Gruntruck - 03/05

Inside machine, l'hommage au quatuor de Seattle Gruntruck (grunge / metal alternatif 90's) est dès à présent disponible en CD digisleeve sur le shop de Bitume Prods, en digital sur Bandcamp ainsi que sur les plateformes de streaming. 18 reprises concoctées notamment par MasaCritika, Dead Storm Rising, Hellgrimm, Miss Prince ou encore Godes Yrre. L'écoute se passe à la suite.
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