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Posté par Rémiii.
Modéré le 02/05/2026 à 08:00.
Villa Fantôme1er Festival Mégaphone - 02/05

Villa Fantôme, The Crooked Nails et Opium du Peuple sont à l'affiche du premier Festival Mégaphone qui aura lieu les 02 et 03 octobre à Saint-Genès-Champanelles (63). Un autre groupe reste à programmer.
[fr] Festival Mégaphone: Helloasso  External ]

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