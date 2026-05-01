L'ex-guitariste co-fondateur de Turnstile (aussi ex-The S.E.T.), Brady Ebert, risque la peine maximale à savoir jusque 30 ans de réclusion selon la qualification finale retenue par le tribunal du Maryland. Comme chef d'accusation, la charge a été alourdie en tentative de meurtre au premier degré, accompagnée d'agressions aux premier et deuxième degrés. Pour rappel des faits, le 29 mars 2026, Ebert aurait volontairement renversé avec sa voiture William Yates (79 ans), le père du chanteur de Turnstile, après une dispute. La victime a subi de graves blessures à la jambe. Ebert avait plaidé la légitime défense, affirmant que la victime l'aurait agressé en premier avec une pierre.

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