Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 01/05/2026 à 19:30.
Turnstile never enoughPeine maximale pour Brady - 01/05

L'ex-guitariste co-fondateur de Turnstile (aussi ex-The S.E.T.), Brady Ebert, risque la peine maximale à savoir jusque 30 ans de réclusion selon la qualification finale retenue par le tribunal du Maryland. Comme chef d'accusation, la charge a été alourdie en tentative de meurtre au premier degré, accompagnée d'agressions aux premier et deuxième degrés. Pour rappel des faits, le 29 mars 2026, Ebert aurait volontairement renversé avec sa voiture William Yates (79 ans), le père du chanteur de Turnstile, après une dispute. La victime a subi de graves blessures à la jambe. Ebert avait plaidé la légitime défense, affirmant que la victime l'aurait agressé en premier avec une pierre.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page