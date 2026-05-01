Posté par Oli.
Modéré le 01/05/2026 à 08:00.
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Foul Weather 6 - 01/05
La 6ème édition du Foul Weather aura lieu au Havre (Fort de Tourneville) les 22 et 23 mai, sur 3 scènes, tu pourras découvrir de nombreuses formations indé comme Opus Kink, Knives, The Family Battenberg, HotWax, Cooper T, Baby Berserk, Smudged, Marla Wallace, Braintrot Cowboy, Aldous & Nyssa, Blue Peony, Lime Garden, MAQUINA, shortstraw, Body Horror, Martin Dupont, Frenzee, Y, The Olympus Quartet, ...
La 6ème édition du Foul Weather aura lieu au Havre (Fort de Tourneville) les 22 et 23 mai, sur 3 scènes, tu pourras découvrir de nombreuses formations indé comme Opus Kink, Knives, The Family Battenberg, HotWax, Cooper T, Baby Berserk, Smudged, Marla Wallace, Braintrot Cowboy, Aldous & Nyssa, Blue Peony, Lime Garden, MAQUINA, shortstraw, Body Horror, Martin Dupont, Frenzee, Y, The Olympus Quartet, ...
[ FoulWeatherFestival.fr: site officiel ]
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