La 6ème édition du Foul Weather aura lieu au Havre (Fort de Tourneville) les 22 et 23 mai, sur 3 scènes, tu pourras découvrir de nombreuses formations indé comme Opus Kink, Knives, The Family Battenberg, HotWax, Cooper T, Baby Berserk, Smudged, Marla Wallace, Braintrot Cowboy, Aldous & Nyssa, Blue Peony, Lime Garden, MAQUINA, shortstraw, Body Horror, Martin Dupont, Frenzee, Y, The Olympus Quartet, ...

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