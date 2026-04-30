Queens Of The Stone Age a invité son ex-bassiste Nick Oliveri sur scène lors d'un concert à Joshua Tree, le 24 avril dernier. Ils ont joué "Autopilot" de Rated R. Sa dernière apparition avec le groupe avant ces retrouvailles remontait à 2014, lorsqu'il les avait rejoints pour un concert d'Halloween au Forum de Los Angeles. La vidéo est à la suite. [plus d'infos]

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