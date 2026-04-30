Le Furiosa Hardcore Fest organisera sa première édition les 11 et 12 septembre du côté d'Apremont (85). Parmi les groupes présents, on peut compter sur Born From Pain, Xoxo, Scarfold, Hardmind, Shooting Daggers et Monde De Merde. Une grande partie des bénéfices seront reversés à des assos venant en aide aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.

[ Furiosa Hardcore Fest: Hello Asso ]

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