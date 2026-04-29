Infos précédentes :
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- Nasty @ Hellfest 2025
- MUSinc fait ses stats HF 2026
Posté par Ted.
Modéré le 29/04/2026 à 08:00.
Modéré le 29/04/2026 à 08:00.
Un fondateur du HF chez V and B Fest' - 29/04
Yoann Le Nevé, fondateur du Hellfest, a rejoint l'équipe du V and B Fest' en tant que coordinateurs des partenariats du festival, de sa stratégie et de la programmation de la Scène Craft dès 2027.
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