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Posté par Ted.
Modéré le 29/04/2026 à 08:00.
couv W-Fenec mag HS Festivals 2025Un fondateur du HF chez V and B Fest' - 29/04

Yoann Le Nevé, fondateur du Hellfest, a rejoint l'équipe du V and B Fest' en tant que coordinateurs des partenariats du festival, de sa stratégie et de la programmation de la Scène Craft dès 2027.

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