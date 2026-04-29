Alors que Korn prépare un nouvel album, son ex-bassiste est revenu sur son départ en 2021. Pour faire court : le Covid est arrivé, il fallait se faire vacciner et il n'a pas voulu, il a pris une pause pour réfléchir et voir ce qui allait se passer... Sauf que le groupe n'est pas du genre à attendre et "Ra" Diaz l'a remplacé. Il n'est pas question de retour pour le moment.

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