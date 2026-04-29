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Posté par Ted.
Modéré le 29/04/2026 à 08:00.
Fleur bleu-e - Question marked upon the worldUne deuxième Fleur Bleu·e - 29/04

Le duo de dream pop Fleur Bleu·e présente à la suite "All the little beings", le troisième extrait de leur deuxième album, Question marked upon the world, à paraître le 15 mai 2026 sur Sunday Records. Le duo jouera au Point Ephémère à Paris le 25 mai. [plus d'infos]

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