Posté par Ted.
Modéré le 29/04/2026 à 08:00.
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Une deuxième Fleur Bleu·e - 29/04
Le duo de dream pop Fleur Bleu·e présente à la suite "All the little beings", le troisième extrait de leur deuxième album, Question marked upon the world, à paraître le 15 mai 2026 sur Sunday Records. Le duo jouera au Point Ephémère à Paris le 25 mai. [plus d'infos]
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